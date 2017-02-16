22:01 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Тилеманс - в стартовом составе "Андерлехта" на матч с "Зенитом"

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Стал известен состав "Андерлехта" на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита". С первых минут на поле появится капитан команды 19-летний Юри Тилеманс, который забил "Ростову" в отборочном турнире Лиги чемпионов-2016/17 (2:2). Другой автор гола - Софьян Ханни - остался в запасе.

Полностью заявка "Андерлехта" выглядит следующим образом: Рубен, Нахар, Спаич, Десхахт, Обрадович, Дендонкер, Тилеманс, Бруно, Станчу, Ачеампонг, Телин; запасные - Букс, Кипчу, Найтинк, Капель, Сова, Теодорчик, Ханни.

Игра начнется в 23.05 по московскому времени.

Трансляция матча "Андерлехт" - "Зенит"

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Материалы REN-TV

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