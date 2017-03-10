21:02 | ФУТБОЛ — Лига Европы

The Telegraph: "Ростовчане больше заботились о болельщиках "МЮ", чем о качестве газона"

0
0
0
0
8

Издание The Telegraph опубликовало отчет путешествия болельщиков "Манчестер Юнайтед" в Ростов-на-Дону на первую игру 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" (1:1). Большой акцент в материале был сделан на истории о том, что перед игрой англичане получали в подарок от болельщиков донской команды красные пледы.

Британские журналисты напомнили, что перед игрой представители "МЮ" советовали болельщикам "не привлекать внимания клубной атрибутикой во время прогулки по городу или подхода к стадиону, а также передвигаться по Ростову-на-Дону не в одиночку". Отмечалось, что "Манчестер Юнайтед" опасался нападения российских фанатов на болельщиков команды.

– На деле же российские болельщики проявили заботу об англичанах, – написали журналисты The Telegraph. – Опыт общения болельщиков оказался куда более приятным, чем ожидалось. Болельщики "Ростова" раздавали фанатам "МЮ" красные пледы, на которых было написано: "Джентельфаны, теплый российский прием". Единственное, что могло бы побеспокоить Жозе Моуринью, так это вопрос о том, почему ростовчане так хорошо заботились о болельщиках соперников, но не позаботились о качестве газона.

0
0
0
0
8
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

Басист

Так-то, кто к нам с мячом придёт, тот по пледу и получит)

22:01

Levbereg

Да вообще народы России гостеприимные. Это в крови. В Сибири и центральной России в любой деревне могут на ночлег принять незнакомых людей. Накормить и еще баню предложить. На Юге и Кавказе немного по- иному. Но в любом случае гостя накормят или чаем угостят. Уж избивать точно никто не будет. Поэтому нужно показать российскую ментальность. Даже самых "нелюбимых" гостей принимать приветливо и заботливо, а не так как они нас.

21:40

rusfed 2.0

фром Раша уиз лав

21:27

Izmegul

эти неблагодарные и ограниченные островитяне не заслуживают доброго отношения. Надеюсь следующей зхимой он познаклмятся с ледяными дождями и прочими радостями при слабеющем гольфстриме

21:22

Басист

По крайней мере, в Англии уже есть 238 человек, которые не поверят теперь просто так страшилкам Би-Би-Си. А при случае и для других их опровергнут. Уважуха нашим фанам, молодцы!

21:19

Mangust071

Czechplayer В любом случае, Ростов молодцы. Надо всегда так принимать иностранных гостей, и будет тогда у нас гораздо лучшая репутация за границей.______________________+1

21:15

Czechplayer

В любом случае, Ростов молодцы. Надо всегда так принимать иностранных гостей, и будет тогда у нас гораздо лучшая репутация за границей.

21:13

баламошка

Так-то лучше)

21:07

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ