The Telegraph: "Ростовчане больше заботились о болельщиках "МЮ", чем о качестве газона"

Издание The Telegraph опубликовало отчет путешествия болельщиков "Манчестер Юнайтед" в Ростов-на-Дону на первую игру 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" (1:1). Большой акцент в материале был сделан на истории о том, что перед игрой англичане получали в подарок от болельщиков донской команды красные пледы.

Британские журналисты напомнили, что перед игрой представители "МЮ" советовали болельщикам "не привлекать внимания клубной атрибутикой во время прогулки по городу или подхода к стадиону, а также передвигаться по Ростову-на-Дону не в одиночку". Отмечалось, что "Манчестер Юнайтед" опасался нападения российских фанатов на болельщиков команды.

– На деле же российские болельщики проявили заботу об англичанах, – написали журналисты The Telegraph. – Опыт общения болельщиков оказался куда более приятным, чем ожидалось. Болельщики "Ростова" раздавали фанатам "МЮ" красные пледы, на которых было написано: "Джентельфаны, теплый российский прием". Единственное, что могло бы побеспокоить Жозе Моуринью, так это вопрос о том, почему ростовчане так хорошо заботились о болельщиках соперников, но не позаботились о качестве газона.