The Telegraph: "Ростовчане больше заботились о болельщиках "МЮ", чем о качестве газона"

Издание The Telegraph опубликовало отчет путешествия болельщиков "Манчестер Юнайтед" в Ростов-на-Дону на первую игру 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" (1:1). Большой акцент в материале был сделан на истории о том, что перед игрой англичане получали в подарок от болельщиков донской команды красные пледы.
Британские журналисты напомнили, что перед игрой представители "МЮ" советовали болельщикам "не привлекать внимания клубной атрибутикой во время прогулки по городу или подхода к стадиону, а также передвигаться по Ростову-на-Дону не в одиночку". Отмечалось, что "Манчестер Юнайтед" опасался нападения российских фанатов на болельщиков команды.
– На деле же российские болельщики проявили заботу об англичанах, – написали журналисты The Telegraph. – Опыт общения болельщиков оказался куда более приятным, чем ожидалось. Болельщики "Ростова" раздавали фанатам "МЮ" красные пледы, на которых было написано: "Джентельфаны, теплый российский прием". Единственное, что могло бы побеспокоить Жозе Моуринью, так это вопрос о том, почему ростовчане так хорошо заботились о болельщиках соперников, но не позаботились о качестве газона.
Top support from our away fans again... and a big thank you to @RostovFC & their supporters for such a warm welcome. 👏– Manchester United (@ManUtd) 9 марта 2017 г.
(Pics: @2dryhands) pic.twitter.com/oxCthB6ghI
Басист
Так-то, кто к нам с мячом придёт, тот по пледу и получит)
22:01
Levbereg
Да вообще народы России гостеприимные. Это в крови. В Сибири и центральной России в любой деревне могут на ночлег принять незнакомых людей. Накормить и еще баню предложить. На Юге и Кавказе немного по- иному. Но в любом случае гостя накормят или чаем угостят. Уж избивать точно никто не будет. Поэтому нужно показать российскую ментальность. Даже самых "нелюбимых" гостей принимать приветливо и заботливо, а не так как они нас.
21:40
rusfed 2.0
фром Раша уиз лав
21:27
Izmegul
эти неблагодарные и ограниченные островитяне не заслуживают доброго отношения. Надеюсь следующей зхимой он познаклмятся с ледяными дождями и прочими радостями при слабеющем гольфстриме
21:22
Басист
По крайней мере, в Англии уже есть 238 человек, которые не поверят теперь просто так страшилкам Би-Би-Си. А при случае и для других их опровергнут. Уважуха нашим фанам, молодцы!
21:19
Mangust071
Czechplayer В любом случае, Ростов молодцы. Надо всегда так принимать иностранных гостей, и будет тогда у нас гораздо лучшая репутация за границей.______________________+1
21:15
Czechplayer
В любом случае, Ростов молодцы. Надо всегда так принимать иностранных гостей, и будет тогда у нас гораздо лучшая репутация за границей.
21:13
баламошка
Так-то лучше)
21:07