Технический директор "Копенгагена": "В "Локомотиве" выделю Фарфана и Эдера"

Технический директор "Копенгагена" Йохан Ланге считает, что датскому клубу нужно сыграть на максимуме своих возможностей, чтобы соответствовать "Локомотиву" в матче группового турнира Лиги Европы. По его словам, российскую команду отличает тактическая гибкость.

– "Локомотив" – серьезный соперник. Он хорошо начал сезон в чемпионате России, который находится на шестом месте в Европе, – цитирует официальный сайт "Копенгагена" Ланге. – Команда занимает второе место после девяти туров, так что мы должны сыграть на максимуме, чтобы быть им под стать. Это серьезный соперник международного уровня. Мы очень ждем серьезного европейского вызова.

"Локомотив" – гибкая команда, по ходу чемпионата она использовала разные схемы. Мы должны быть готовы к разным вариантам развития событий.

Если говорить о тех, кого знают многие, в их составе могу выделить Эдера, который выступал за "Лилль", и Джефферсона Фарфана, отлично игравшего в составе ПСВ и "Шальке". Это хороший соперник, мы хотим проверить свои силы на фоне таких команд.

Встреча между "Копенгагеном" и "Локомотивом" в 1-м туре группового турнира Лиги Европы состоится 14 сентября в Дании. Начало игры – 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.