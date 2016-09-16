Тарас Степаненко: "Шахтер" полностью контролировал ход игры с "Коньяспором"

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко после победы в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Коньяспором" (1:0) отметил хорошую игру вратаря соперника. По его словам, голкипер турецкого клуба - один из героев встречи.

- Нам противостояла хорошо подготовленная, грамотная команда, которая умеет неплохо обороняться, - приводит пресс-служба дончан слова Степаненко. - "Коньяспор" знает, как закрывать зоны. Но невозможно все 90 минут бегать и безошибочно защищаться. В первом тайме у нас было два-три хороших момента, но здорово сыграл вратарь. У соперника же, по сути, был всего один шанс отличиться, когда после удара головой мяч попал в штангу.

Они пытались использовать свои козыри: надежно действовать у своих ворот и проводить контратаки. Однако мы не дали им сыграть в свой футбол и нашли собственный момент. "Шахтер" два тайма полностью контролировал ход поединка. Забей мы раньше, матч складывался бы легче. Мой дальний удар? Конечно, хотелось забить, но здорово сыграл вратарь. Думаю, он один из героев сегодня.