Тарас Степаненко: "Шахтер" почти прошел "Сельту", но судья непонятно что придумал"

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Сельты" (0:2) подчеркнул, что "горняки" не прошли в следующий раунд по вине арбитра. По словам хавбека, рефери не должен был ставить пенальти в ворота его команды на последней минуте встречи.

– Сейчас чувствуем опустошенность, - приводит пресс-служба "Шахтера" слова Степаненко. - Казалось бы, уже прошли дальше, но на последних минутах судья непонятно что придумал. Честно говоря, казалось, что судья бежит показывать желтую карточку девятому номеру, но арбитр с кем-то посовещался и указал на точку. У меня вообще создалось впечатление, что перед этим эпизодом было нарушение правил на Ярославе Ракицком.

Реализация с нашей стороны? Такие матчи бывают, да и здорово сыграл вратарь "Сельты". У нас были моменты в первом тайме, во втором испанцы пошли вперед, и у нас появилось много свободных зон для контратак, но не повезло. Тяжело после такого поражения, ребята в раздевалке сидят грустные, понурив головы. Обидно, конечно, но это футбол. По поводу усталости, то в принципе это нормально, ведь у нас был долгий перерыв. Тяжело на таком поле выдерживать высокий ритм, да и опорная нога постоянно ехала, хотя я надел бутсы с самыми высокими шипами. В любом случае нельзя падать духом. Теперь необходимо выиграть чемпионат.