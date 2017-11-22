Тарас Михалик: "Всегда мечтал сыграть против Зидана"

Полузащитник "Локомотива" Тарас Михалик в преддверии матча 5-го тура Лиги Европы против "Копенгагена" в интервью клубной пресс-службе отметил, что Зинедин Зидан – футболист и человек с большой буквы. Хавбек также добавил, что всегда мечтал сыграть против француза.

– У вас правда есть коллекция футболок?

– Есть. Не считаю, сколько их. Думаю, организовать под отдельное место, красиво повесить. Специальную комнату выделить, как у Месси или Роналду, вряд ли получится (смеется). Но что-нибудь придумаю!

– Какая футболка для вас – особая?

– Какой-то сверх важной, за которой я гонялся – нет. Все футболки ценны, всех игроков уважаю. Вот про футболки, кстати. Думал, Леша Миранчук вырвет футболку Месси – он же попал когда-то в его команду молодых и талантливых, играет в фирменных бутсах. Все были уверены, что именно Леша с ним махнется! А брат говорит – хотел, но когда подошел – растерялся, забыл все, что хотел сказать. В итоге, просто поблагодарили друг друга за игру и разошлись.

– У вас таких кумиров не было?

– Нет. Единственное, я всегда мечтал сыграть против Зидана. Он для меня футболист и человек с большой буквы! Помню, сборная Украины даже играла против французов на "Стад де Франс" – но Зинедин тот матч, как назло, пропускал. Было обидно!

Еще в тему коллекции – у меня есть отдельная сумка с шипами. В смысле, для себя – люблю подбирать отдельные под погоду, под поле. Считайте, хобби мое. Но полезное!

Напомним, что матч "Локомотив" - "Копенгаген" состоится 23 ноября в Москве. Начало игры - 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.