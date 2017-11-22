Тарас Михалик: "Игра с "Копенгагеном" на вес золота. Отступать некуда"

Полузащитник "Локомотива" Тарас Михалик в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена" в интервью клубной пресс-службе отметил, что не нужно акцентировать внимание на поражении в предыдущей игре с "Шерифом" (1:2). Хавбек также добавил, что встреча с датчанами на вес золота.

– В чемпионате у "Локомотива" все идет хорошо. Что не так в Лиге Европы?

– Вот как бывает, одна игра – и все перевернулось вверх ногами. Обсуждали как раз на тренировке, что как-то странно получилось. Были первые в группе, стали третьи… Предстоящая игра с "Копенгагеном" на вес золота. Отступать некуда.

– При всем уважении к "Шерифу" – как можно было им проиграть?!

– В футболе все бывает, вы же знаете. Этим он и интересен людям – что любая команда может взять и обыграть более сильную. Как "Рубин" в свое время победил "Барселону" на "Камп Ноу"? Сейчас уже не нужно думать, почему проиграли. Важнее понять, как выиграть предстоящий матч.

Напомним, что матч "Локомотив" - "Копенгаген" состоится 23 ноября в Москве. Начало игры - 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.