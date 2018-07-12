Талалаев дебютировал в "Пюнике" с победы в матче Лиги Европы

Армянский "Пюник" со счетом 1:0 обыграл македонский "Вардар" в первом матче первого отборочного раунда Лиги Европы. Гол во встрече забил Мохамед Конате (28-я минута).

Встреча стала первой для российского тренера Андрея Талалаева в качестве наставника "Пюника".



Отметим, что армянский клуб выпустил на поле со стартовых минут пять россиян. Это Евгений Кобозев, Вячеслав Дмитриев, Максим Жестоков, Денис Войнов и имеющий также гражданство Украины Максим Трусевич.

Лига Европы-2018/2019



1-й отборочный раунд



1-й матч



"Пюник" (Армения) - "Вардар" (Македония) - 1:0 (1:0)



Гол: Конате, 28 (1:0).



Судья: Оценаш (Словакия).



12 июля. Ереван. Стадион "Republic Stadium (Vazgen Sargsyan)".