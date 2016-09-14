17:25 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Таль Бен-Хаим: "Зенит" сильнее "Маккаби" практически по любому параметру"

0
0
0

Защитник "Маккаби" Таль Бен-Хаим в преддверии домашнего матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита" подчеркнул, что задача команды – выход из группы. При этом защитник отметил, что у команды есть опыт игры против более сильных соперников.

– Понятно, что "Зенит" сильнее нас практически по любому параметру, – подчеркнул Бен-Хаим. – Такие команды мы не видим в Израиле каждую неделю. Так что, если мы добьемся хорошего результата, это будет несомненным достижением. И тем не менее, в прошлом году мы играли в Лиге чемпионов против команд, бюджеты которых гораздо больше нашего, а игроки гораздо сильнее. Надеюсь, что в Лиге Европы нам удастся набрать приемлемое количество очков и показать позитивный футбол. "Маккаби" всегда выходит на поле побеждать. Надеюсь, нам удастся выйти из группы. (Эли ШВИДЛЕР)

0
0
0
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ