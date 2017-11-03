Судья правильно наказал "Зенит" 11-метровым

На 54-й минуте матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы "Русенборг" – "Зенит" верно поступил арбитр Сердар Гезюбююк, назначив пенальти в ворота российской команды. В том эпизоде Миха Мевля, ведя единоборство в своей штрафной с Сэмьюэлом Адегбенро, задержал соперника руками, нарушив правила. Голландский судья с той позиции, которую он занимал, все прекрасно видел и указал на 11-метровую отметку. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Русенборг" - "Зенит"