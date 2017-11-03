00:29 | Футбол — Лига Европы

Судья правильно наказал "Зенит" 11-метровым

Эпизод с пенальти в ворота "Зенита". Эпизод с пенальти в ворота "Зенита". Фото "СЭ" Эпизод с пенальти в ворота "Зенита". Фото "СЭ" Эпизод с пенальти в ворота "Зенита". Фото "СЭ" Эпизод с пенальти в ворота "Зенита". Фото "СЭ"
Эпизод с пенальти в ворота "Зенита".
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На 54-й минуте матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы "Русенборг" "Зенит" верно поступил арбитр Сердар Гезюбююк, назначив пенальти в ворота российской команды. В том эпизоде Миха Мевля, ведя единоборство в своей штрафной с Сэмьюэлом Адегбенро, задержал соперника руками, нарушив правила. Голландский судья с той позиции, которую он занимал, все прекрасно видел и указал на 11-метровую отметку. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Русенборг" - "Зенит" 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 4-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Нефилим

Тут даже спорить нечего, более 100% пеналя я давно не видел

00:39

Vladimir Semenovich

Это у нас судьи за такие нарушения не наказывают Зенит, просто бояться за свою карьеру.

00:36