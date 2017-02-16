Судья ошибся, не показав прямую красную карточку игроку "Спарты" за фол на Калачеве

На 31-й минуте первого матча 1/16 финала Лиги Европы "Ростов" – "Спарта" Пр ошибся арбитр Бас Найхайс. Вместо того, чтобы сразу показать красную карточку Тьемоко Конате, который прямой ногой ударил по ноге Тимофея Калачева, голландский судья сначала наказал игрока гостей предупреждением.

Так совпало, что желтая карточка стала для нарушителя правил второй, и он все равно в итоге покинул поле. (Александр БОБРОВ)

Фол Тьемоко КОНАТЕ на Тимофее КАЛАЧЕВЕ.

Фол Тьемоко КОНАТЕ на Тимофее КАЛАЧЕВЕ.

Фол Тьемоко КОНАТЕ на Тимофее КАЛАЧЕВЕ.

Трансляция матча "Ростов" - "Спарта" Пр