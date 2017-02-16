21:55 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Судья ошибся, не показав прямую красную карточку игроку "Спарты" за фол на Калачеве

Сегодня. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Спарта" Пр. 31-я минута. Фол Тьемоко КОНАТЕ на Тимофее КАЛАЧЕВЕ. Фол Тьемоко КОНАТЕ на Тимофее КАЛАЧЕВЕ. Фол Тьемоко КОНАТЕ на Тимофее КАЛАЧЕВЕ. Фол Тьемоко КОНАТЕ на Тимофее КАЛАЧЕВЕ. Фол Тьемоко КОНАТЕ на Тимофее КАЛАЧЕВЕ. Фол Тьемоко КОНАТЕ на Тимофее КАЛАЧЕВЕ. Фол Тьемоко КОНАТЕ на Тимофее КАЛАЧЕВЕ. Сегодня. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Спарта" Пр. Фол Тьемоко КОНАТЕ на Тимофее КАЛАЧЕВЕ.
Сегодня. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Спарта" Пр. 31-я минута. Фол Тьемоко КОНАТЕ на Тимофее КАЛАЧЕВЕ.
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На 31-й минуте первого матча 1/16 финала Лиги Европы "Ростов""Спарта" Пр ошибся арбитр Бас Найхайс. Вместо того, чтобы сразу показать красную карточку Тьемоко Конате, который прямой ногой ударил по ноге Тимофея Калачева, голландский судья сначала наказал игрока гостей предупреждением.

Так совпало, что желтая карточка стала для нарушителя правил второй, и он все равно в итоге покинул поле. (Александр БОБРОВ)

Фол Тьемоко КОНАТЕ на Тимофее КАЛАЧЕВЕ.
Фол Тьемоко КОНАТЕ на Тимофее КАЛАЧЕВЕ.
Фол Тьемоко КОНАТЕ на Тимофее КАЛАЧЕВЕ.
Фол Тьемоко КОНАТЕ на Тимофее КАЛАЧЕВЕ.
Фол Тьемоко КОНАТЕ на Тимофее КАЛАЧЕВЕ.
Фол Тьемоко КОНАТЕ на Тимофее КАЛАЧЕВЕ.

Трансляция матча "Ростов" - "Спарта" Пр

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КОММЕНТАРИИ (3)
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