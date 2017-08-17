Судьи "украли" гол у "Краснодара" в матче с "Црвеной Звездой"

На 59-й минуте первого матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Краснодар" - "Црвена Звезда" серьезную ошибку допустила бригада литовских судей.

Мяч "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды". Гол, которого не было?!

Мяч "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды". Гол, которого не было?!

Арбитр Гедиминас Мажейка и первый ассистент Витаутас Шимкус не заметили, что мяч после удара полузащитника "быков", экс-игрока "Црвены Звезды" Михайло Ристича и отскока от перекладины упал за линией ворот сербской команды, после чего выскочил в поле.

Мяч "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды". Гол, которого не было?!

Мяч "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды". Гол, которого не было?!

Мяч "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды". Гол, которого не было?!