21:20 | Футбол — Лига Европы

Судьи "украли" гол у "Краснодара" в матче с "Црвеной Звездой"

Мяч "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды". Гол, которого не было?! Мяч "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды". Гол, которого не было?! Мяч "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды". Гол, которого не было?! Мяч "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды". Гол, которого не было?! Мяч "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды". Гол, которого не было?! Мяч "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды". Гол, которого не было?! Мяч "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды". Гол, которого не было?!
Мяч "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды". Гол, которого не было?!
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На 59-й минуте первого матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Краснодар" - "Црвена Звезда" серьезную ошибку допустила бригада литовских судей.

Мяч "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды". Гол, которого не было?!
Мяч "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды". Гол, которого не было?!
Мяч "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды". Гол, которого не было?!
Мяч "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды". Гол, которого не было?!

Арбитр Гедиминас Мажейка и первый ассистент Витаутас Шимкус не заметили, что мяч после удара полузащитника "быков", экс-игрока "Црвены Звезды" Михайло Ристича и отскока от перекладины упал за линией ворот сербской команды, после чего выскочил в поле.

Мяч "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды". Гол, которого не было?!
Мяч "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды". Гол, которого не было?!
Мяч "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды". Гол, которого не было?!
Мяч "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды". Гол, которого не было?!
Мяч "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды". Гол, которого не было?!
Мяч "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды". Гол, которого не было?!

Рефери должен был засчитать гол, но вместе этого он продолжил игру.

Трансляция матча "Краснодар" – "Црвена Звезда"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (14)
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Чупа-чупас

foreverCSKAforever Засчитают лишний гол в ворота Утрехта и будут в расчете. ------------------------------------------------------------------------------- Просто молодые ребята себе не один, а два гола забьют и будут в расчете.

22:16

Алый Дракон

Да, кстати, предлагаю новый девиз для "Краснодара" - "Почувствуй себя "ПСЖ"! ))...

22:12

Алый Дракон

Valdemarson Думаю, что этот случай даст повод скорее установить систему видеоповторов на этом стадионе. 21:59... "На этом стадионе"?)... Наши чинуши уже "отмазались" давно - мол, нужна куча согласований и т. д., и т. п. )... Так что, как минимум, до конца ЧМ-18 об этой затее можно забыть )... Тем более, что решается этот вопрос не на клубном уровне, а на национальном, а это не очень выгодно для наших коррумпированных чиновников и судей )...

22:11

russkij

Надо подавать аппеляцию, чтобы подобных подзаряженных судеек навек отлучили от судейства на высшем уровне. Такие ошибки- не случайны и недопустимы на таком уровне. Пусть эти недопрофи судят встречи двух местных пивзаводов. Но наши футбольные горе-руководители опять промолчат в тряпочку и спрячут головы в песок.

22:10

самарец

так на они и литовские что бы не засчитывать

22:06

foreverCSKAforever

Засчитают лишний гол в ворота Утрехта и будут в расчете.

22:03

Valdemarson

Думаю, что этот случай даст повод скорее установить систему видеоповторов на этом стадионе.

21:59

drJekil

Подтвердили свою квалификацию, "Краснодар" со своей задачей справится, а этим товарищам ЧМ или ЛЧ век еще не судить.

21:58

Slim Taller

Будогосский и вся эта коррумпированная братия будет и дальше ездить по ушам,что повторы убивают футбол.

21:55

Седой конь

А если вспомнить, что судьи литовцы, которые спят и видят, как бы нагадить России - то и не удивительно уже, что не засчитали.

21:39

баламошка

Ни один арбитр – ни главный судья Гедиминас Мажейка из Литвы, ни его помощники – на эпизод не отреагировал, гол не был засчитан.///////////Прибалтыши, чё с них взять?... Уже все памятники советским солдатам снесли?!) Гестаповцам не собираетесь памятники устанавливать?)

21:37

Долго наблюдал за идиотами на эт

Косорылые

21:33

МачоМэн

нужна автоматическая фиксация и видеоповторы

21:32

Enkie

упыри

21:24