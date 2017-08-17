Судьи "украли" гол у "Краснодара" в матче с "Црвеной Звездой"

На 59-й минуте первого матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Краснодар" - "Црвена Звезда" серьезную ошибку допустила бригада литовских судей.
Мяч "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды". Гол, которого не было?!
Мяч "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды". Гол, которого не было?!
Арбитр Гедиминас Мажейка и первый ассистент Витаутас Шимкус не заметили, что мяч после удара полузащитника "быков", экс-игрока "Црвены Звезды" Михайло Ристича и отскока от перекладины упал за линией ворот сербской команды, после чего выскочил в поле.
Мяч "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды". Гол, которого не было?!
Мяч "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды". Гол, которого не было?!
Мяч "Краснодара" в ворота "Црвены Звезды". Гол, которого не было?!
Рефери должен был засчитать гол, но вместе этого он продолжил игру.
Чупа-чупас
foreverCSKAforever Засчитают лишний гол в ворота Утрехта и будут в расчете. ------------------------------------------------------------------------------- Просто молодые ребята себе не один, а два гола забьют и будут в расчете.
22:16
Алый Дракон
Да, кстати, предлагаю новый девиз для "Краснодара" - "Почувствуй себя "ПСЖ"! ))...
22:12
Алый Дракон
Valdemarson Думаю, что этот случай даст повод скорее установить систему видеоповторов на этом стадионе. 21:59... "На этом стадионе"?)... Наши чинуши уже "отмазались" давно - мол, нужна куча согласований и т. д., и т. п. )... Так что, как минимум, до конца ЧМ-18 об этой затее можно забыть )... Тем более, что решается этот вопрос не на клубном уровне, а на национальном, а это не очень выгодно для наших коррумпированных чиновников и судей )...
22:11
russkij
Надо подавать аппеляцию, чтобы подобных подзаряженных судеек навек отлучили от судейства на высшем уровне. Такие ошибки- не случайны и недопустимы на таком уровне. Пусть эти недопрофи судят встречи двух местных пивзаводов. Но наши футбольные горе-руководители опять промолчат в тряпочку и спрячут головы в песок.
22:10
самарец
так на они и литовские что бы не засчитывать
22:06
foreverCSKAforever
Засчитают лишний гол в ворота Утрехта и будут в расчете.
22:03
Valdemarson
Думаю, что этот случай даст повод скорее установить систему видеоповторов на этом стадионе.
21:59
drJekil
Подтвердили свою квалификацию, "Краснодар" со своей задачей справится, а этим товарищам ЧМ или ЛЧ век еще не судить.
21:58
Slim Taller
Будогосский и вся эта коррумпированная братия будет и дальше ездить по ушам,что повторы убивают футбол.
21:55
Седой конь
А если вспомнить, что судьи литовцы, которые спят и видят, как бы нагадить России - то и не удивительно уже, что не засчитали.
21:39
баламошка
Ни один арбитр – ни главный судья Гедиминас Мажейка из Литвы, ни его помощники – на эпизод не отреагировал, гол не был засчитан.///////////Прибалтыши, чё с них взять?... Уже все памятники советским солдатам снесли?!) Гестаповцам не собираетесь памятники устанавливать?)
21:37
Долго наблюдал за идиотами на эт
Косорылые
21:33
МачоМэн
нужна автоматическая фиксация и видеоповторы
21:32
Enkie
упыри
21:24