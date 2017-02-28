Стюарт Дайкс: "Проблем с болельщиками "Манчестер Юнайтед" в Ростове не будет"

Представитель УЕФА по работе с болельщиками Стюарт Дайкс заявил, что болельщики "Манчестер Юнайтед" не создадут проблем во время своего выезда в Ростов-на-Дону на матч с "Ростовом". Российский клуб примет английский в рамках первой игры 1/8 финала Лиги Европы 9 марта.

– Это просто неудачный стереотип, что английские болельщики агрессивные, – цитирует ТАСС Дайкса. – А большинство английских болельщиков ассоциируется с фанатами именно "Манчестер Юнайтед". Мы страдаем от того, что в большинстве случаев пресса раздувает и поддерживает эти стереотипы.

Очень важен диалог между представителями "Манчестер Юнайтед" и "Ростова", российской полицией, властями. Они должны рассказать, кто приедет в страну, что эти люди из себя представляют. Уверен, проблем не возникнет - только не с болельщиками "Манчестер Юнайтед".