"Стяуа" забил три безответных гола "Виктории", "Хапоэль" обыграл "Лугано"

"Стяуа" и "Хапоэль" из Беэр-Шевы стартовали на групповом турнире Лиги Европы с побед. Румынский клуб разгромил "Викторию" из Плзеня – 3:0. Дублем отметился Констатнтин Будеску. В матче израильского и швейцарского клубов в центре внимания был защитник Шир Цедек. На 60-й минуте он, реализовав пенальти, сделал счет 2:0, а на 67-й – отправил мяч в свои ворота.

Лига Европы

Групповой турнир

1-й тур

Группа G

"Стяуа" (Румыния) – "Виктория" Пл (Чехия) – 3:0 (2:0)

Голы: Будеску, 21 - с пенальти (1:0). Будеску, 44 (2:0). Алибек, 72 (3:0).

"Стяуа": Ницэ, Жуниор Мораис, Бэлаша, Планич, Бензар, Пинтилий, Неделку, Алибек (Гноэре, 74), Будеску (Ман, 83), Коман (Попеску, 57), Голофка.

"Виктория Пл": Грушка, Лимберски, Хейда, Ржезник, Гаек, Коларж, Петржела (Земан, 80), Копиц, Хрошовски, Живулич (Хоржава, 61), Ржезничек (Бакош, 61).Предупреждения: Хрошовски, 34. Будеску, 55.

Судья: ТРЕЙМАНИС (Латвия).

14 сентября. Бухарест. Стадион "National Arena".

"Хапоэль" Б-Ш (Израиль) – "Лугано" (Швейцария) – 2:1 (1:0)

Голы: Эйнбиндер, 2 (1:0). Цедек, 60 - с пенальти (2:0). Цедек, 67 - в свои ворота (2:1)

Нереализованный пенальти: Пекхарт (Хапоэль Беэр-Шева), 11 (вратарь)

"Хапоэль Беэр-Шева": Хаймов, Корхут, Цедек, Таа, Эло (Эльхамед, 70), Меликсон, Эйнбиндер (Браун, 85), Огу, Ради, Пекхарт (Зрихан, 67), Нвакаеме.

"Лугано": Да Коста, Сульмони, Големич, Руллье (Яо, 46), Пиччинокки, Саббатини, Чрнигой (Боттани, 46), Михайлович, Мариани (Милосавлевич, 72), Герндт, Бну Марзук.

Предупреждения: Руллье, 24. Таа, 56. Големич, 59.

Судья: ШАПРОН (Франция).

14 сентября. Беэр-Шева. Стадион "Yaakov Turner Toto Stadium".