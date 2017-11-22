Столе Сольбаккен: "Самым большим потенциалом в "Локомотиве" обладает Алексей Миранчук"

Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Локомотивом" отметил, что из-за травм у него нет выбора исполнителей. Специалист также добавил, что игрок с самым большим потенциалом в составе железнодорожников – полузащитник Алексей Миранчук.



– В 2010 году накануне игры с "Рубином", на пресс-конференции вы сделали подробный разбор тактики соперника, в частности раскритиковали ряд игроков. В частности Рыжикова, которого назвали "пеночником", Боккетти назвали "камикадзе", Орехова – слабым звеном. Можете дать такие же характеристики игрокам "Локомотива"?

– "Локомотив" – крепкая, солидная команда. Он долгое время лидирует в чемпионате. В каждой команде есть футболисты, которые могут сделать результат. Кто большей степени, кто-то меньшей. У вас есть Фарфан, который очень быстр и может забегать за спины защитников. Есть Фернандеш – с опытом выступления в Испании и Англии. Игрок с самым большим потенциалом – Алексей Миранчук. Он вполне может оказаться на другом уровне в следующем году.

– У вас много потерь перед игрой с "Локомотивом" из-за травм. Как планируете это компенсировать?

– Единственный способ попасть в Лигу чемпионов – выиграть лигу Европы. Для некоторых наших футболистов здорово играть против самой сильной команды России. Но результат довлеет, можем и проиграть. Некоторые ребята играть не смогут. Поэтому у меня нет выбора исполнителей. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)