Столе Сольбаккен: "Надо постараться, чтобы добиться успеха в матче с "Зенитом"

Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Зенита" отметил, что победить будет трудно, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

- Нам надо очень постараться, чтобы добиться успеха. Нам будет сложно, но у нас есть хорошие футболисты, в том числе Сков, который обладает отличными качественными и способен создать трудности сопернику.

- Каким результатом вы будете довольны?

- Мы будем рады, если после игры останутся шансы на выход в плей-офф.

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