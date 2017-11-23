Столе Сольбаккен: "Мы сыграли хорошо, просто "Локо" - сильнейший клуб России"

Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен после матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Локомотива" (1:2) заявил, что его команда выглядела достойно. По словам специалиста, железнодорожники – сильнейший клуб России.

– Я бы не сказал, что у нас что-то не получалось, – сказал Сольбаккен. – Просто мы играли против сильнейшей команды России на сегодняшний день. При этом сами показали неплохой футбол, хорошо отреагировали на первый гол соперника. Но в эпизодах с пропущенными голами действовали неудачно. Джефферсон Фарфан – классный форвард, умный футболист, такие обычно и решают исход. Впрочем, оба его мяча стали в какой-то степени случайными. Особенно второй. Но мы сами виноваты – не хватило резкости. Что касается российского холода, то я наоборот ждал этой поездки, ведь сам из Норвегии. Для меня такая погода – норма. (Филипп ПАПЕНКОВ)