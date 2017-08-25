Столе Сольбаккен: "Локомотив"? Я не очень хорошо знаком с нашими соперниками"

Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен отметил, что у его команды есть возможность выйти из группы Лиги Европы. Напомним, датчане попали в группу с "Локомотивом", "Шерифом" и "Злином".

- У нас есть отличная возможность выйти из группы, это самое важное для нас, - цитирует пресс-служба клуба Сольбаккена. – Я не очень хорошо знаком с нашими соперниками, но я видел два матча "Шерифа" против "Карабаха". У них очень сплоченная команда. До игр еще есть время, так что мы можем стать сильнее.

Когда вы видите десять больших европейских клубов в квалификации, кажется, что не очень легко достичь группового этапа. Мы должны помнить, что мы на протяжении многих лет были в группе. Поэтому мы очень рады тому, что мы снова здесь. С нетерпением ждем игр с командами из Европы.