Столе Сольбаккен: "Локомотив" - очень хорошая команда. Возможно, лучшая в России"

Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Локомотива" отметил, что "Локо", возможно, лучшая команда России. Он также добавил, что они изучали игру соперника.

– Мы должны понимать, в какой футбол будем играть против "Локомотива". Это очень хорошая команда. Возможно, лучшая в России, – приводит BT слова Сольбаккена. – Мы изучали их игру.

Матч между "Копенгагеном" и "Локомотивом" пройдет 14 сентября и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Напомним, что в группе F также сыграют "Шериф" и "Злин".