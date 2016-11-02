Стивен Кенни: "Поражение от "Анжи" не показательно для "Зенита"

Главный тренер "Дандолка" Стивен Кенни считает, что поражение "Зенита" от "Анжи" в матче 1/8 финала Кубка России (0:4) не показательно для питерской команды. Матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы "Зенит"– "Дандолк" состоится завтра в 21.00 по московскому времени.

– Знаете ли вы о существовании такой команды, как "Анжи", и можете ли вы повторить результат матча в Махачкале?

– Да. Шучу, конечно. Хотя, если серьезно, я видел эту игру. Должен отметить Акселя Витселя. Он мне очень понравился. Но вообще тот матч – естественно, не показателен для "Зенита".

– Три дня назад у вас был день рождения. Что вам подарили игроки?

– Победа в чемпионате Ирландии – это главный подарок. Надеюсь, это еще не все, и ребята сделают все, чтобы выйти из группы в Лиге Европы и взять Кубок страны. Но вообще я стараюсь как можно быстрее забывать о своих днях рождения. (Сергей ЦИММЕРМАН)