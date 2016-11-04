Стивен Кенни: "Оранжевая разметка – это необычно"

Главный тренер "Дандолка" Стивен Кенни после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Зенита" (1:2) отметил, что команда не успела посмотреть достопримечательности города, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Он добавил, что разметка оранжевого цвета его удивила.

– Вы играли оранжевым мячом, разметка тоже была оранжевой. Когда-нибудь раньше вам встречалось подобное?

– Да, оранжевым мячом мы играли, но подобная разметка – это необычно.

– Успели ли вы посмотреть Санкт-Петербург?

– Может, если бы было больше времени, мы бы пошли на экскурсию. Но и без этого смогли восхититься многими достопримечательностями города.

Трансляция матча "Зенит" – "Дандолк"