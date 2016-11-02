Стивен Кенни: "Играть в снегопад? Это уникальный опыт для "Дандолка"

Главный тренер "Дандолка" Стивен Кенни рассказал, что его команде предстоит провести фантастическую неделю. Матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы "Зенит"– "Дандолк" состоится завтра в 21.00 по московскому времени.

– Фантастическая неделя для нас. Сперва мы сыграем в Санкт-Петербурге, а в конце недели проведем матч за Кубок Ирландии. Для нас очень важно добиться хорошего результата в игре с "Зенитом", а также взять трофей. Вообще этот сезон очень длинный. 53 матча, 36 недель – график напряженный. У нас все время мало времени на то, чтобы восстановить силы.

– В вашей команде играет архитектор. Так ли это?

– Макмиллан забивает мячи, что приносит нам деньги на новый стадион. Но мы также попросили Дэвида спроектировать арену (улыбается).

– Вас не смущает, что придется играть в снегопад?

– Это уникальный опыт для нас, поскольку мы впервые играем в групповом этапе Лиги Европы. Всегда интересно открывать новые места. И, к слову, через три недели мы полетим в Израиль, так что будем играть и в жаркую погоду. (Гоша ЧЕРНОВ)