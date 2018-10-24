Стивен Джеррард: "Знаем про Зе Луиша и штрафные Фернанду. Отсутствие Луиза Адриану – бонус для нас"

Перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги Европы главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард рассказал, кого из игроков "Спартака" он опасается больше других в завтрашней игре.

"Очень сложно анализировать состав "Спартака" с большим количеством замен, это верно, – сказал Джеррард. – Тем не менее есть костяк. Мы знаем, как здорово умеет бить штрафные Фернанду с 35-40 метров, как сильно на остриеграет Зе Луиш. Очень хороший игрок и Луиз Адриану, который не сумеет сыграть, и это для нас бонус. Повторяю: "Спартак" – сильная команда. Но если покажем то же качества, что демонстрировали в матче с "Рапидом", мы сможем показать против него хороший футбол". (Игорь Рабинер)