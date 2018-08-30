Стивен Джеррард: "Выход в Лигу Европы - большое достижение в моей недолгой карьере"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард после ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против "Уфы" (1:1) отметил, что добился значимого достижения в своей тренерской карьере. "Рейнджерс" по сумме двух матчей вышел в групповой турнир Лиги Европы.

– Главная ли ваша победа в жизни как тренера?

– Да, это большое достижение в моей недолгой карьере, определенно.

– Как вам "Уфа" и как атмосфера на стадионе?

– Атмосфера была великолепна, каждый раз, когда приезжаю, меня тепло встречают. Хотелось бы насладиться красотами, а не беспокоиться о счете.

– Кто авторитет для вас из тренеров?

– Я всех уважаю и ценю, я как тренер должен расти.

– Ваша главная мечта в жизни?

– На данный момент сделать "Рейнджерс" успешной командой.

– Сейчас идет жеребьевка ЛЧ, кого хотели бы в соперники родному "Ливерпулю"?

– На данный момент они сильны, у них хороший тренер, я желаю им удачи, но моя жизнь сейчас касается "Рейнджерс". (Иван УРАЛЬСКИЙ)