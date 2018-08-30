Стивен Джеррард: "Во время игры с "Уфой" давление зашкаливало"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард после ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против "Уфы" (1:1) отметил, что команда добилась отличного результата. "Рейнджерс" по сумме двух матчей вышел в групповой турнир Лиги Европы.

– Какое у вас давление сейчас?

– На данный момент все в порядке, но оно зашкаливало. Я все время следил за игрой. Это большое достижение для нас, все игроки выложились по полной и достигли этого успеха.

– Что скажете о тех, кто хорошо себя проявил?

– Все выложились по полной, сложная игра, Джон и Альфредо впоследствии извинятся перед командой за удаления.

– Какое ваше мнение о первой карточке?

– Конечно, он молодой игрок, он сделал ошибку, но и я их делал. Джон более опытен, но кто не совершает ошибки? Все. Со стороны судьи в отношении Альфредо было принято жесткое решение, на европейском уровне судейство более жесткое, чем в национальном чемпионате.

– Что вам дала эта игра?

– Это огромное достижение для нас. Мы, как и многие играем для фанатов, это подарок для них, игру спасли наши полузащитники. (Иван УРАЛЬСКИЙ)