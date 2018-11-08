Стивен Джеррард: "Спартак" - очень сильный соперник, против него трудно играть"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард накануне матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы со "Спартаком" отметил, что у него есть план на игру, но он может быть скорректирован по ходу встречи. Он также добавил, что красно-белые - сильный соперник, против которого будет трудно играть.

- Мы выбрали игроков, выбрали состав, который, как мы думаем, создаст не меньше шансов, чем в Шотландии. Но на этот раз мы надеемся, что забьем свой гол.

- Как вы собираетесь играть: от обороны или в атаку?

- Посмотрим. Начнется игра и мы решим. У нас есть план, но по ходу игры он может быть скорректирован. Очень сильный соперник, против него трудно играть.

- Какое у вас главное воспоминание о приезде в Москву?

- Мне всегда здесь рады, здесь очень доброжелательные люди. Они очень любят футбол. Я с нетерпением жду начала игры.

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"Спартак" – "Рейнджерс": Лига Европы, 8 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 20.55 (мск)