Стивен Джеррард: "Смена тренера в "Спартаке" не повлияет на нашу подготовку"

В преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы со "Спартаком" главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард подчеркнул, что смена тренера в московском клубе не повлияет на подготовку его команды к игре, она будет действовать по заранее намеченному плану и играть агрессивно.

– Опять та же история: команда, против которой вы будете играть, увольняет тренера, – вопрос к Джеррарду.

– В этих ситуациях есть разница. Тренер "Рапида" пришел со стороны, тренер "Спартака" в клубе достаточно давно. Но это не повлияет на подготовку, наш план остается в силе. Мы будем с уверенностью идти вперед, но понимая, что мы играем с большой и сильной командой.

– Насколько сложной будет игра?

– Мы хотели бы показать хорошую игру. Будем стараться играть агрессивно и снова зажечь публику. Это достаточно крепкая команда. Если я встану на место тренера соперника, приехать на "Айброкс" с его фантастической поддержкой болельщиков очень сложно. (Игорь Рабинер)