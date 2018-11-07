Стивен Джеррард: "Рейнджерс" должен утроить усилия, чтобы победить "Спартак"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард перед матчем 4-го тура Лиги Европы против "Спартака" выразил надежду, что атмосфера на матче будет позитивной.

– Каким вы видите ключевой фактор для победы?

– Защита у нас построена очень солидно и агрессивно. Но мы понимаем, что у "Спартака" есть игроки, которые могут доставить нам неприятности.

– Внутри "Спартака" есть разногласия – игроки не очень довольны своим тренером. "Рейнджерс" может использовать это для своей выгоды?

– Надеюсь, атмосфера на игре будет доброй и положительной. Надеюсь, наша игра будет этому способствовать. Но мы должны выйти из скорлупы, в которой играли в домашнем матче, а также утроить усилия, чтобы победить. (Елена Григорьевская)

"Спартак" – "Рейнджерс": Лига Европы, 8 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 20.55 (мск)​