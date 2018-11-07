19:56 | Футбол — Лига Европы

Стивен Джеррард: "Понимаю, что "Спартак" будет стараться выиграть, но меня волнует только игра нашей команды"

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Главный тренер "Рейнджерс"  Стивен Джеррард рассказал о том, кто не сможет сыграть со "Спартаком" в матче Лиги Европы.

Матч группового этапа Лиги Европы "Спартак" – "Рейнджерс" пройдет в четверг в 21:00, в Москве на стадионе "Открытие Арена".

– Расскажите о предстоящем матче.

– У Кайла Лафферти проблемы с поврежденной мышцей и он не сможет сыграть. Райан Кент прекрасный футболист, но тоже не выйдет на поле. Мы изучаем характер его травмы. Я не знаю, как пойдет игра. Это станет понятно завтра. Нужно будет по ходу матча смотреть, как пойдет. Понятно, что "Спартак" будет стараться выигрывать, но меня волнует только тактика нашей команды и наша игра.

– Какую тактику надо построить, чтобы игроки вышли на поле с хорошим настроем?

– Прошедшие дни были не очень удачные для нас, но надо настроить игроков так, чтобы они вышли сильными духом и с желанием побеждать. (Елена Григорьевская).

Спартак - Рейнджерс

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 4-й тур. "Спартак" - "Рейнджерс", "Бордо" - "Зенит" и другие матчи
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