Стивен Джеррард: "Ничья с "Вильярреалом" для "Рейнджерс" сродни победе, у нас отличный шанс пройти дальше"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард подвел итоги вчерашнего матча группового этапа Лиги Европы с "Вильярреалом" (0:0). Результат примечателен тем, что на 44-й минуте в составе глазгевианцев удалился нападающий Даниэл Кандеяш, и шотландцы весь второй тайм отыграли в меньшинстве.

"Если в следующем матче с "Рапидом" мы будем обороняться так же, как и сегодня, то я уверен в том, что мы сумеем обыграть австрийцев. "Рейнджерс" отправляется в Вену с шансами на выход из группы, я в это верил с тех самых пор, как мы сыграли наши первые квалификационные матчи со "Скопье". Сегодня был героический вечер. Даже, играя вдесятером, мы имели моменты, но не сумели их реализовать. Так что, мы сегодня не заслужили победу", - цитирует наставника ВВС.

Сейчас "Рейнджерс" занимает третье место в группе G, в которой также выступает "Спартак". В активе команды Стивена Джеррарда шесть очков.