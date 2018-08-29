Стивен Джеррард: "Изменения в составе команды? Это секрет!"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард в преддверии ответного матча против "Уфы" в рамках четвертого квалификационного раунда Лиги Европы поделился ожиданиями от встречи.
- Мы играли с "Уфой" на прошлой неделе, эта встреча будет с чистого листа, мы уверены в себе, готовились, верим, что у нас все получится.
- Каков будет настрой на эту игру?
- Мы провели много важных игр, предыдущие семь игр в Лиге Европы выдались хорошими. Ответственность придает нам уверенность, но будем играть более расслабленно. Это ответственный матч, но он не будет из ряда вон выходящим. Я уверен в своих игроках.
- Какое будущее у Альфредо Морелоса, который в скором времени может покинуть команду?
- Это хороший игрок, он всегда отдается игре, мы надеемся, что вопрос с контрактом разрешится и Альфредо останется у нас. Верю, что он, как и все остальные, будет отдавать все силы
- Будете ли вы смотреть стадион "Уфы"?
- Завтра утром мы посмотрим искусственное поле "Уфы".
- Как готовились к игре с учетом перелета?
- Подготовка была проведена в Глазго, понимаем, что перелеты занимают существенное время.
- Изменения в составе команды?
- Это секрет!
- Первый тренер "Уфы" Андрей Канчельскис играл в Глазго. Приходилось ли видеть игру во время вашего нахождения в "Эвертоне"?
- Я его знаю, это фантастический игрок, к сожалению, играл против "Ливерпуля", его уважали и уважают, я даже общался с ним.
- Насколько фактор искусственного поля будет важен завтра?
- Искусственный газон – не проблема. В Шотландии есть несколько команд с таким стадионом, у нас есть искусственное поле, потому нет проблем.
- Кто является ударной силой "Уфы"?
- Я знаю все слабые и сильные стороны "Уфы", знаю всех сильных и слабых игроков, кого-то выделять не стоит. (Иван УРАЛЬСКИЙ)
Матч "Уфа" – "Рейнджерс" состоится 30 августа и начнется в 17.00 по московскому времени. В первом матче шотландский клуб победил со счетом 1:0.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/calendar/tours/