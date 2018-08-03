Стивен Джеррард: "Игроки "Рейнджерс" отдали все силы на поле"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард после ничьей с "Осиеком" в матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы (1:1) отметил, что доволен своими игроками. Также он добавил, что хочет, как можно больше игр провести в еврокубке.

- Игроки были превосходны, они отдали на поле абсолютно все силы, - цитирует пресс-служба клуба Джеррарда. - Игроки заслуживают огромной похвалы, поскольку они одолели очень хорошую команду. У нас были хорошие моменты, но в некоторые моменты было трудно, поэтому надо было показать характер, мужество и решительность. Мы хотим стать единым целым. Сегодня я видел игроков, которые готовы отдать все силы. Хотим испытать как можно больше еврокубковых вечеров.