Стивен Джеррард: "Фанаты "Рейнджерс" могут снести крышу стадиона"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард отметим, что его команда постарается сыграть агрессивно против "Уфы" в первом матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы. Встреча пройдет в Глазго в четверг, 23 августа, на стадионе "Айброкс", расчитанном на 50 тысяч зрителей.

- Убежден, что будет аншлаг. Наши болельщики с нетерпением ждут игру, они могут просто снести крышу стадиона, - цитирует Джеррарда Sky Sports. - Мы намерены много атаковать, жду, что мы проведем великолепный матч. Постараемся сыграть агрессивно, много двигаться.

Футболисты "Уфы" играют в техничный футбол, они постараются сыграть с нами на контратаках. Мы хорошо знаем их сильные стороны, но мы также понимаем их слабые стороны.

"Рейнджерс" – "Уфа", Лига Европы, 4-й отборочный раунд, первый матч, 23 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 21.45 по московскому ​времени