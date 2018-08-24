Стивен Джеррард: "Будет стыдно, если "Рейнджерс" не выйдет в групповой турнир"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард после победы над "Уфой" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы отметил, что через неделю его команде понадобятся герои. Также он добавил, что "Рейнджерс" обязан выйти в групповой турнир.

- Достаточно ли наше лидерство? Конечно, я бы хотел получить большее преимущество, - цитирует Sky Sports Джеррарда. - На следующей неделе у нас будет еще одна сложная игра. То, что мы не пропустили, может быть важно. На следующей неделе "Рейнджерс" понадобятся герои и воины. Будет стыдно, если мы не выйдем в групповой турнир. Нам нужно отправиться в Россию и убедиться, что не опозоримся.