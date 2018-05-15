Стив Манданда: "Я здоров и готов сыграть с "Атлетико"

Вратарь "Марселя" Стив Манданда рассказал, чего он ожидает от финала Лиги Европы против "Атлетико". Он отметил, что травма больше не беспокоит его.

- Я пропустил много матчей, но теперь я здоров, и, если выйду завтра на поле, то это будет значить, что я готов на все 100 процентов, - цитирует голкипера официальный сайт УЕФА. - Антуан Гризманн - один из лучших нападающих мира, и он способен на все что угодно. Но не будем забывать о Диего Косте, Кевине Гамейро и Фернандо Торресе, которые тоже могут появиться на поле. Будет трудно.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Марсель" - "Атлетико". Он состоится 16 мая и начнется в 21.45 по московскому времени.