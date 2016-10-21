Стефан Эль-Шаарави: "Рома" должна была обыграть "Аустрию"

Нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави осталась разочарован ничьей с "Аустрией" в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы (3:3). Римская команда вела в счете 3:1, но в концовке встречи пропустила два гола за 2 минуты.

- Я не знаю, что случилось, - цитирует Sky Sports Эль-Шаарави. - Игра была закончена, мы контролировали ход поединка, но затем наступило двухминутное затемнение. Мы поплатились за расслабленность, пропустив простые голы. Это необъяснимо. Мы просто должны были держать мяч и довести дело до победы, так как у нас было преимущество в два мяча. Я счастлив своему голу, но злюсь на конечный результат. Мы должны были выиграть.