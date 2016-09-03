Стефан Эль-Шаарави: "Лига Европы - большая цель для "Ромы"

Нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави считает победу в Лиге Европы большой целью для своей команды. По его мнению, важно будет с самого начала турнира добиваться нужных результатов.

– "Рома" не попала в Лигу чемпионов, но победа в Лиге Европы остается нашей большой целью, – цитирует пресс-служба клуба Эль-Шаарави. – Нужно сразу же начать играть в хороший футбол и добиться нужных результатов. У нас будет время, чтобы сыграться с новичками и подготовиться к играм лучшим образом. У "Ромы" есть потенциал, чтобы провести хороший сезон.