12:57 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Стефан Эль-Шаарави: "Лига Европы - большая цель для "Ромы"

0
0
0

Нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави считает победу в Лиге Европы большой целью для своей команды. По его мнению, важно будет с самого начала турнира добиваться нужных результатов.

– "Рома" не попала в Лигу чемпионов, но победа в Лиге Европы остается нашей большой целью, – цитирует пресс-служба клуба Эль-Шаарави. – Нужно сразу же начать играть в хороший футбол и добиться нужных результатов. У нас будет время, чтобы сыграться с новичками и подготовиться к играм лучшим образом. У "Ромы" есть потенциал, чтобы провести хороший сезон.

0
0
0

Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ