Стартовал первый матч "Краснодара" на новой арене

"Краснодар" дебютировал на новом стадионе матчем 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шальке". Отметим, что все билеты на игру были проданы за 2 дня.

Вместимость стадиона "Краснодара" составляет 34 291 зрителя. Первая встреча на новой арене прошла 9 октября – товарищеский матч между сборными России и Коста-Рики.

Трансляция матча "Краснодар" – "Шальке"