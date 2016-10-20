Стартовал первый матч "Краснодара" на новой арене

"Краснодар" дебютировал на новом стадионе матчем 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шальке". Отметим, что все билеты на игру были проданы за 2 дня.
Вместимость стадиона "Краснодара" составляет 34 291 зрителя. Первая встреча на новой арене прошла 9 октября – товарищеский матч между сборными России и Коста-Рики.
Трансляция матча "Краснодар" – "Шальке"
MITLIX
облажались перекупы. Галицкий- ждем публичных извинений перед нами, иначе дальше будешь болеть сам с солдафонами.
20:24
shpasic
так они были проданы перекупщикам, которые не сумели их "реализовать" втридорога.
20:14
ddf
Почему трибуны не заполнены, я бы сказал полупустые. Было же заявлено, что все билеты проданы за два дня.
20:07