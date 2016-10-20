20:01 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Стартовал первый матч "Краснодара" на новой арене

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"Краснодар" дебютировал на новом стадионе матчем 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шальке". Отметим, что все билеты на игру были проданы за 2 дня.

Вместимость стадиона "Краснодара" составляет 34 291 зрителя. Первая встреча на новой арене прошла 9 октября – товарищеский матч между сборными России и Коста-Рики.

Трансляция матча "Краснодар" – "Шальке"

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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MITLIX

облажались перекупы. Галицкий- ждем публичных извинений перед нами, иначе дальше будешь болеть сам с солдафонами.

20:24

shpasic

так они были проданы перекупщикам, которые не сумели их "реализовать" втридорога.

20:14

ddf

Почему трибуны не заполнены, я бы сказал полупустые. Было же заявлено, что все билеты проданы за два дня.

20:07

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