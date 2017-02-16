Станислав Крицюк: "У "Фенербахче" день не задался"

Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк после победы над "Фенербахче" (1:0) в 1/16 финала Лиги Европы заявил, что ожидал большего от соперника, сообщает спецкор "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По словам футболиста, игроки "Фенербахче" допускали элементарные ошибки, которые не позволили им реализовать свои моменты.

– У моих ворот не было много суперопасных моментов, – отметил Крицюк. – В первом тайме мы владели преимуществом, в принципе, как и всю игру. Во втором тайме уже "Фенербахче" надо было отыгрываться, и мы в каких-то эпизодах отдавали инициативу. Но парни молодцы. Видно было, что у "Фенербахче" день не задался.

– Как новички вписались в команду?

– Время покажет. Тренировки – это одно, другое дело матчи. У нас еще полсезона впереди.

– Как оцените игру "Краснодара"?

– Конечно, доволен игрой. Правда, я ожидал от "Фенербахче" более сильной игры. У них были элементарные ошибки, что-то не пошло. И на фоне такой игры "Краснодар" смотрелся довольно хорошо. Посмотрим, когда будет более серьезное сопротивление. Надеемся, что будем так же уверенно выглядеть.

– Ван Перси не боитесь?

– А зачем бояться? Все мы люди.

– Счет 1:0 увеличивает шансы "Краснодара" на победу в Турции или нет?

– Знаете, один гол – и будет уже 1:1. Конечно, для нас было бы лучше, если бы мы забили второй мяч. В ответной игре нам надо очень надежно сыграть сзади и постараться забить голы, чтобы до конца матча не было напряжения. Иначе любой гол приведет к тому, что надо будет начинать все заново.