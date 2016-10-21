Станимир Стойлов: "Приоритет "Астаны" - чемпионат, а не Лига Европы"

Главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов после матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Олимпиакоса" (1:4) отметил, что на ход матча повлияли судейские решения. Несмотря на это, по мнению болгарского специалиста, греческая команда выглядела в этом поединке лучше.

- Поздравляю "Олимпиакос" с победой. Они были сегодня лучше, - приводит Kazfootball слова Стойлова. - У нас были неплохие моменты, но судейские решения предопределили ход матча. Начало второго тайма - красная карточка, достаточно спорное решение. За нарушение в первом тайме на Кабананге игрок хозяев мог быть удален. Но повторюсь, "Олимпиакос" играл сегодня лучше. Надеюсь на более качественный футбол в исполнении моей команды в предстоящем домашнем матче.

- С чем связано отсутствие в стартовом составе Серикжана Мужикова? С его появлением "Астана" значительно прибавила.

- Наш приоритет - чемпионат страны. Осталось еще три матча. Я дал ему возможность перевести дух. Мы 10 месяцев играем каждые три дня, очень сложно играть при таком графике. Важнее всего добыть золотые медали и вновь пробиться в Лигу чемпионов.