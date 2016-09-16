00:03 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Стандард" и "Сельта" сыграли вничью, "Шахтер" победил "Коньяспор"

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"Стандард" и "Сельта" в матче группы G Лиги Европы победителя не выявили – 1:1. В другом матче "Аякс" в гостях обыграл "Панатинаикос" – 2:1.

В группе H "Шахтер" на чужом поле взял верх над "Коньяспором" (1:0), а "Брага" и "Гент" сыграли вничью (1:1).

Лига Европы

Группа G

"Стандард" (Бельгия) – "Сельта" (Испания) – 1:1 (1:1)

Голы: Доссеви, 3 (1:0). Росси, 13 (1:1).

"Панатинаикос" (Греция) – "Аякс" (Голландия) – 1:2 (1:1)

Голы: Берг, 5 (1:0). Траоре, 34 (1:1). Ридевалд, 67 (1:2).

Нереализованный пенальти: Классен (Аякс), 66 (вратарь)

Предупреждения: Зиеш, 55. Иванов, 59. Вакасо, 62.

Удаления: Иванов (Панатинаикос), 69. Зиеш (Аякс), 79. Вакасо (Панатинаикос), 90+2.

Группа H

"Коньяспор" (Турция) – "Шахтер" (Украина) – 0:1 (0:0)

Гол: Феррейра, 76 (0:1).

"Брага" (Португалия) – "Гент" (Бельгия) – 1:1 (1:1)

Голы: Миличевич, 6 (0:1). Пинту, 24 (1:1).

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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tank777

Пьяная группа, водка Стандарт, турецкий/палёный видать/ коньяк, португальцы пожадничали, вместо портвейна Брагу поставили…Шахтёр, если верить свидомым, стекломой…

00:41

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