"Стандард" и "Сельта" сыграли вничью, "Шахтер" победил "Коньяспор"

"Стандард" и "Сельта" в матче группы G Лиги Европы победителя не выявили – 1:1. В другом матче "Аякс" в гостях обыграл "Панатинаикос" – 2:1.
В группе H "Шахтер" на чужом поле взял верх над "Коньяспором" (1:0), а "Брага" и "Гент" сыграли вничью (1:1).
Лига Европы
Группа G
"Стандард" (Бельгия) – "Сельта" (Испания) – 1:1 (1:1)
Голы: Доссеви, 3 (1:0). Росси, 13 (1:1).
"Панатинаикос" (Греция) – "Аякс" (Голландия) – 1:2 (1:1)
Голы: Берг, 5 (1:0). Траоре, 34 (1:1). Ридевалд, 67 (1:2).
Нереализованный пенальти: Классен (Аякс), 66 (вратарь)
Предупреждения: Зиеш, 55. Иванов, 59. Вакасо, 62.
Удаления: Иванов (Панатинаикос), 69. Зиеш (Аякс), 79. Вакасо (Панатинаикос), 90+2.
Группа H
"Коньяспор" (Турция) – "Шахтер" (Украина) – 0:1 (0:0)
Гол: Феррейра, 76 (0:1).
"Брага" (Португалия) – "Гент" (Бельгия) – 1:1 (1:1)
Голы: Миличевич, 6 (0:1). Пинту, 24 (1:1).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/
tank777
Пьяная группа, водка Стандарт, турецкий/палёный видать/ коньяк, португальцы пожадничали, вместо портвейна Брагу поставили…Шахтёр, если верить свидомым, стекломой…
00:41