01:11 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы

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Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы. Первые матчи пройдут 13 апреля, ответные игры - 20-го.

В эту стадию турнира вышли: "Сельта" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Шальке" (Германия), "Генк" (Бельгия), "Бешикташ" (Турция), "Аякс" (Голландия), "Андерлехт" (Бельгия), "Лион" (Франция).

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Vosstavshiy iz Bana-2

Я понимаю класс команд разный,но через не могу дожать и забить гол!!! под гробовое молчание трибун ((( нет!!! никогда мы это не увидем. увы((

01:30

Vosstavshiy iz Bana-2

п..р уже!! пусть хоть кто побеждает.Наших уже там нет.Пустота в душе после мю-ростова, даже и не знаю что сказать на все происходящее.Злость с одной стороны что так и не научились дожимать наши соперника в таких играх тяжелых,с другой спасибо за сезон.Но назвать достойной назвать сегоднешную(именно ее) игру ростова как то не получается.Вспомним сколько было штанг было,простили минимум раза 3.

01:27

shpasic

интересно, что Аякс и Сельта - единственная пара из одной группы.

01:21

igogohruhru

Теперь уже не получится финал Ростов-Краснодар.

01:20

igogohruhru

Манчестер Юнайтед

01:19

redgy

Гутцайт пусть теперь описается от жеребьевки Сельты и МЮ..

01:18

Очень плохой мальчик

Финал Лион-МЮ

01:18

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