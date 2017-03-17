Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы

Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы. Первые матчи пройдут 13 апреля, ответные игры - 20-го.
В эту стадию турнира вышли: "Сельта" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Шальке" (Германия), "Генк" (Бельгия), "Бешикташ" (Турция), "Аякс" (Голландия), "Андерлехт" (Бельгия), "Лион" (Франция).
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.
Vosstavshiy iz Bana-2
Я понимаю класс команд разный,но через не могу дожать и забить гол!!! под гробовое молчание трибун ((( нет!!! никогда мы это не увидем. увы((
01:30
Vosstavshiy iz Bana-2
п..р уже!! пусть хоть кто побеждает.Наших уже там нет.Пустота в душе после мю-ростова, даже и не знаю что сказать на все происходящее.Злость с одной стороны что так и не научились дожимать наши соперника в таких играх тяжелых,с другой спасибо за сезон.Но назвать достойной назвать сегоднешную(именно ее) игру ростова как то не получается.Вспомним сколько было штанг было,простили минимум раза 3.
01:27
shpasic
интересно, что Аякс и Сельта - единственная пара из одной группы.
01:21
igogohruhru
Теперь уже не получится финал Ростов-Краснодар.
01:20
igogohruhru
Манчестер Юнайтед
01:19
redgy
Гутцайт пусть теперь описается от жеребьевки Сельты и МЮ..
01:18
Очень плохой мальчик
Финал Лион-МЮ
01:18