Стали известны все участники 1/16 финала Лиги Европы

После завершения группового турнира Лиги Европы стали известны все участники 1/16 финала турнира. В плей-офф сыграют 12 победителе групп ЛЕ, 12 вторых команд групп ЛЕ и 8 третьих команд групп ЛЧ.

Перед жеребьевкой 32 команды разбиты на "сеяных" и "несеяных". Пары команд 1/16 финала определсятся 17 декабря в Ньоне.

Россию на этом этапе турнира представят две команды - "Зенит" и "Краснодар". Первые матчи 1/16 финала состоятся 14 февраля, ответные - 21 февраля.

"Сеяные"



"Айнтрахт" Ф (Германия)

"Арсенал" (Англия)

"Байер" (Германия)

"Бетис" (Испания)

"Вильярреал" (Испания)

"Генк" (Бельгия)

"Динамо" З (Хорватия)

"Динамо" К (Украина)

"Зальцбург" (Австрия)

"Зенит" (Россия)

"Севилья" (Испания)

"Челси" (Англия)

"Бенфика" (Валенсия)

"Интер" (Италия)

"Наполи" (Италия)

"Несеяные"



БАТЭ (Белоруссия)

"Краснодар" (Россия)

"Лацио" (Италия)

"Мальме" (Швеция)

"Рапид" В (Австрия)

"Ренн" (Франция)

"Славия" Пр (Чехия)

"Спортинг" (Португалия)

"Фенербахче" (Турция)

"Цюрих" (Швейцария)

"Селтик" (Шотландия)

"Олимпиакос" (Греция)

"Брюгге" (Бельгия)

"Виктория" Пл (Чехия)

"Галатасарай" (Турция)

"Шахтер" (Украина)