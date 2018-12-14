Стали известны все участники 1/16 финала Лиги Европы

После завершения группового турнира Лиги Европы стали известны все участники 1/16 финала турнира. В плей-офф сыграют 12 победителе групп ЛЕ, 12 вторых команд групп ЛЕ и 8 третьих команд групп ЛЧ.
Перед жеребьевкой 32 команды разбиты на "сеяных" и "несеяных". Пары команд 1/16 финала определсятся 17 декабря в Ньоне.
Россию на этом этапе турнира представят две команды - "Зенит" и "Краснодар". Первые матчи 1/16 финала состоятся 14 февраля, ответные - 21 февраля.
"Сеяные"
"Айнтрахт" Ф (Германия)
"Арсенал" (Англия)
"Байер" (Германия)
"Бетис" (Испания)
"Вильярреал" (Испания)
"Генк" (Бельгия)
"Динамо" З (Хорватия)
"Динамо" К (Украина)
"Зальцбург" (Австрия)
"Зенит" (Россия)
"Севилья" (Испания)
"Челси" (Англия)
"Бенфика" (Валенсия)
"Интер" (Италия)
"Наполи" (Италия)
"Несеяные"
БАТЭ (Белоруссия)
"Краснодар" (Россия)
"Лацио" (Италия)
"Мальме" (Швеция)
"Рапид" В (Австрия)
"Ренн" (Франция)
"Славия" Пр (Чехия)
"Спортинг" (Португалия)
"Фенербахче" (Турция)
"Цюрих" (Швейцария)
"Селтик" (Шотландия)
"Олимпиакос" (Греция)
"Брюгге" (Бельгия)
"Виктория" Пл (Чехия)
"Галатасарай" (Турция)
"Шахтер" (Украина)