Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы

Стали известны все участники полуфинальной стадии Лиги Европы сезона-2106/17. В эту стадию турнира пробились "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Лион" (Франция), "Сельта" (Испания) и "Аякс" (Голландия).

Жеребьевка полуфиналов состоится в швейцарском Ньоне в пятницу, 21 апреля. Матчи запланированы на 4 и 11 мая. Финал Лиги Европы в этом году состоится 24 мая на "Френдс Арене" в шведской Сольне.