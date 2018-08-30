Стала известна корзина "Краснодара" при жеребьевке Лиги Европы

"Краснодар" точно попадет во вторую корзину при жеребьевке групп Лиги Европы. Это стало понятно после того, как превосходящие "быков" по коэффициенту УЕФА "Базель" и АПОЭЛ уступили, соответственно, "Аполлону" и "Астане".

Команда Мурада Мусаева на групповой стадии точно не сыграет с "Миланом", "Фенербахче" и ПАОК. "Зенит", прошедший "Мольде", отправился в первую корзину, "Спартак" расположился в третьей. Жеребьевка состоится завтра и начнется в 14.00 по московскому времени. (Кирилл БУРДАКОВ)