Спортивный директор "Зальцбурга": "В раздевалке многие игроки плакали"

Спортивный директор "Зальцбурга" Кристоф Фройнд прокомментировал поражение своей команды от "Марселя" в полуфинале Лиги Европы. Австрийский клуб дома выиграл 2:1, но уступил по сумме двух встреч - 2:3.

- Огромное разочарование. В раздевалке многие плакали, - цитирует официальный сайт УЕФА Фройнда. - Мы сравняли счет, играли лучше... Конечно, сейчас очень тяжело, но это футбол. Мы должны принять это и сделать выводы.