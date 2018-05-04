02:12 | Футбол — Лига Европы

Спортивный директор "Зальцбурга": "В раздевалке многие игроки плакали"


Спортивный директор "Зальцбурга" Кристоф Фройнд прокомментировал поражение своей команды от "Марселя" в полуфинале Лиги Европы. Австрийский клуб дома выиграл 2:1, но уступил по сумме двух встреч - 2:3.

- Огромное разочарование. В раздевалке многие плакали, - цитирует официальный сайт УЕФА Фройнда. - Мы сравняли счет, играли лучше... Конечно, сейчас очень тяжело, но это футбол. Мы должны принять это и сделать выводы.

Зальцбург - Марсель

 

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2018/matches/round=2000894/match=2022216/index.html?iv=true

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