Спортивный директор "Локомотива": "Матчи с "Атлетико" - украшение 1/8 финала"

Спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус отметил, что железнодорожники рады сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетико". Штоффельсхаус также добавил, что мадридцы – одна из лучших команд в Европе.

– "Атлетико" – это большой европейский топ-клуб, и мы невероятно рады, что нам выпала честь провести с ними два матча, – цитирует клубная пресс-служба Штоффельсхауса. – Они двукратные победители Лиги Европы, совсем недавно играли в финале Лиги чемпионов. Думаю, что прямо сейчас это одна из лучших команд в Европе, мы с нетерпением ждем встречи с ними.

– Есть ли в "Атлетико" люди, с которыми вы знакомы по работе в Европе?

– Я помню, как "Шальке" играл с ними в 2008 году – это был последний квалификационный раунд Лиги чемпионов. Первую игру мы выиграли, во второй, к сожалению, уступили в Мадриде со счетом 0:4.

– А годом ранее "Локомотив" играл с ними в Кубке УЕФА.

– 11 лет прошло, невероятно! Мне сказали, что та игра выдалась богатой на голы. Но с того матча команды очень сильно изменились и, надо полагать, в лучшую сторону. Сейчас мы с нетерпением ждем этой встречи.

– Расскажите об атмосфере на жеребьевке в Ньоне.

– Она невероятная! Футбол – это большая семья. Перед началом церемонии я пообщался с моими коллегами из других европейских клубов, с некоторыми я не виделся очень давно, поэтому эмоции от встречи были очень теплыми. После жеребьевки мы встретились с представителями "Атлетико", обсудили наши планы на эти два матча – организация, билеты и другие важные вещи.

– В составе "Атлетико" есть много игроков мирового уровня: Гризманн, Годин, Торрес.

– Да, и тем лучше! Всегда интересно играть с командами, которые имеют в своем составе чемпионов мира и просто классных игроков. Уверен, что матч с "Атлетико" станет украшением этой стадии Лиги Европы.

Напомним, что первый матч состоится 8 марта в Мадриде, ответный - 15 марта в Москве.