Спортивный директор "Фенербахче": "С Зенитом" точно не будет легко"

Спортивный директор "Фенербахче" Дамьен Коммоли - о результатах жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Турецкому клубу предстоит сыграть с "Зенитом".

- В отличие от прошлого года, "Зенит" проводит хороший сезон, - цитирует функционера официальный сайт УЕФА. - Погода будет холодной, и мы должны держать это в уме. Российским клубам тяжело играть в еврокубках в феврале, так как в это время у них в чемпионате перерыв. Все наши тренеры и игроки понимают, что жеребьевка очень непростая. Легко не будет точно.

Матчи пройдут 12 и 21 февраля.

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