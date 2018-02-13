"Спасибо, Сочи!" "Спартак" завершил подготовку к матчу с "Атлетиком"

"Спартак" в Твиттере опубликовал фотографию команды со сбора в Сочи. Сегодня, 13 февраля, команда Массимо Карреры возвращается в Москву.

"Спасибо, Сочи! "Спартак" возвращается в Москву", - говорится в подписи к фотографии.

Напомним, в Краснодарском крае красно-белые готовились к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика", который состоится в Москве 15 февраля. Ответная игра пройдет в Бильбао 22 февраля.

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