"Спасибо, Сочи!" "Спартак" завершил подготовку к матчу с "Атлетиком"

"Спартак" в Твиттере опубликовал фотографию команды со сбора в Сочи. Сегодня, 13 февраля, команда Массимо Карреры возвращается в Москву.
"Спасибо, Сочи! "Спартак" возвращается в Москву", - говорится в подписи к фотографии.
Напомним, в Краснодарском крае красно-белые готовились к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика", который состоится в Москве 15 февраля. Ответная игра пройдет в Бильбао 22 февраля.
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Спасибо, #КрасноБелыеСочи 🔴⚪️👋– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 февраля 2018 г.
"Спартак" возвращается в Москву ✈️#Спартак #ВпередСпартак #Spartak pic.twitter.com/TW9LkdI0Eg
паоло росси
баламошка Пашка Сосси выпустил на волю очередного шептуна)-------------------------------------------------------лексикон свинарни всегда умиляет
16:12
баламошка
Пашка Сосси выпустил на волю очередного шептуна)
15:39
паоло росси
за вазелином в сочи ездила свинарня
15:29
Serenky25
Ноу расизм. Но! Шоколад на солнце тает и пачкается.
14:57
Jean4
Мне одному кажется что эта банда, справа в нижнем ряду, держится отдельно и лица какие-то недовольные?
13:15