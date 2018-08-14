"Спартаку" в Лиге Европы может достаться "Челси", "Арсенал" или "Милан"

Не попав в 4-й отборочный раунд Лиги чемпионов, "Спартак" не прекратил выступления в еврокубках. В 3-м раунде команда Массимо Карреры по сумме двух матчей уступила ПАОК (2:3 - на выезде, 0:0 - дома). Красно-белые перешли в Лигу Европы, где сразу оказались в групповом турнире.

На жеребьевке 31 августа спартаковцы попадут в третью или четвертую корзину. Соперники в этом еврокубке слабее, чем в Лиге чемпионов. И, тем не менее, "Спартак" может попасть в одну группу с "Челси", "Арсеналом", "Лацио" или "Миланом". (Александр БОБРОВ)

Это фиаско... "Спартак" остался без Лиги чемпионов. Его ждет Лига Европы